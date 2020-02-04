«Выпил бутылку водки и пошел парковать служебный Citroen»: в Гродно водитель с 4 промилле разбил 6 машин

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ДТП произошло в областном центре в пятницу, 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.

После 23.00 часов в милицию позвонили жильцы многоэтажки на гродненской улице Южная и рассказали, что неизвестный водитель на микроавтобусе «Ситроен» разбил на парковке несколько иномарок и скрылся.

– Прибывшие по вызову правоохранители выяснили, что повреждения получили шесть авто. Нарушитель задел на парковке два «Фольксвагена», «Тайоту», «Шкоду», «Мерседес» и «Форд». Как и говорили очевидцы, злоумышленник с места аварий сбежал, – добавили в пресс-службе.

Правда, далеко уехать мертвецки пьяный «водила» не сумел. Его задержали и сообщили в ГАИ очевидцы. Микроавтобус с нарушителем был в поле недалеко от улицы, где произошел инцидент.

– Выяснили личность правонарушителя, им оказался 37-летний гродненец. Мужчина рассказал, что в этот вечер дома выпил бутылку водки, а затем вышел во двор и решил перепарковать служебный «Ситроен». Медосвидетельствование выявило 4 промилле алкоголя. Теперь нарушитель ответит за последствия "пьяной парковки": ему грозит внушительный штраф и лишение водительских прав. Скорее всего он лишится и рабочего места, но прежде возместит ущерб нанимателю, – резюмировали в ГАИ Гродно.