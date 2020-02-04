Видеофакт. В Минске прохожий спас пенсионерку, которой грабитель угрожал ножом
В пресс-службе МВД в официальном Telegram сообщили о задержании грабителя. Инцидент произошел в Минске рано утром в понедельник, 3 февраля.
В милицию позвонил горожанин и сообщил, что преследует преступника. Мол, только что неизвестный мужчина на остановке общественного транспорта, угрожая предметом похожим на нож, пытался отобрать сумочку у женщины. Увидев человека, злоумышленник попытался сбежать, но горожанин идет за ним по пятам.
– Благодаря гражданину неизвестного злоумышленника задержали сотрудники ППСМ. Выяснилось, что на преступление решился 39-летний ранее неоднократно судимый минчанин. В РУВД подозреваемый сказал, что был пьяным и не контролировал себя. Сейчас он задержан, дело предано на правовую оценку. Потерпевшая, 69-летняя пенсионерка, к счастью, не пострадала, – объяснили в пресс-службе.
Горожанину вынесли благодарность.
Благодаря минчанину был задержан неизвестный, который пытался ограбить женщину.
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