Видеофакт. В Минске прохожий спас пенсионерку, которой грабитель угрожал ножом

Преступник сказал, что был пьяным и не контролировал свои действия. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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В пресс-службе МВД в официальном Telegram сообщили о задержании грабителя. Инцидент произошел в Минске рано утром в понедельник, 3 февраля.

В милицию позвонил горожанин и сообщил, что преследует преступника. Мол, только что неизвестный мужчина на остановке общественного транспорта, угрожая предметом похожим на нож, пытался отобрать сумочку у женщины. Увидев человека, злоумышленник попытался сбежать, но горожанин идет за ним по пятам.

– Благодаря гражданину неизвестного злоумышленника задержали сотрудники ППСМ. Выяснилось, что на преступление решился 39-летний ранее неоднократно судимый минчанин. В РУВД подозреваемый сказал, что был пьяным и не контролировал себя. Сейчас он задержан, дело предано на правовую оценку. Потерпевшая, 69-летняя пенсионерка, к счастью, не пострадала, – объяснили в пресс-службе.

Горожанину вынесли благодарность.