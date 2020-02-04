2020-02-04T21:24:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спустя две недели после убийства, в Пуховичском районе водолазы нашли тело мужчины в реке

СК продолжает расследование
Надежда БУТОВИЧ
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Тело убитого мужчины преступники выбросили в Свислочь. Фото: СК.Тело убитого мужчины преступники выбросили в Свислочь. Фото: СК.
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«Комсомолка» ранее сообщала о криминальном инциденте, произошедшем в Марьиной Горке 21 января. Тогда в Следственном комитете проинформировали о гибели 31-летнего мужчины, которого убили во время ссоры, а тело выбросили в реку. По подозрению в совершении были задержаны трое человек, в том числе – одна женщина. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц.

Поисками тела погибшего занимались больше недели. Во вторник, 4 февраля, пресс-служба СК в официальном Telegram-канале сообщила, о том, что тело убитого мужчины было найдено водолазами в русле Свислочи.

– Водолазами ОСВОДа в ходе поисковой операции был обнаружен труп мужчины. Для поисков в акватории реки применялись спецоборудование и особые методики поиска, – уточнили в СК.

Следствие продолжается.

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