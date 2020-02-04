2020-02-04T21:54:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Сельчане в шоке! Под Гродно полсотни зубров вышли «на марш» и попали на видео

Огромное стадо зубров перешло дорогу, чтобы полакомиться всходами сочных озимых
Надежда БУТОВИЧ
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Раньше в этих места встречали только лосей и зубров-одиночек. Фото: rgazeta.by.Раньше в этих места встречали только лосей и зубров-одиночек. Фото: rgazeta.by.
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Совсем недалеко от Гродно, не более чем в 15 километрах от облцентра, очевидцы на днях наблюдали удивительное явление – организованный «марш» зубров. Об этом сообщил местный ресурс rgazeta.by.

Стадо примерно в 50 голов зубров попало на видео в понедельник, 3 февраля. Зубры решили полакомиться озимыми на поле агропредприятия между деревнями Богушовкой и Огородниками, что в Гродненском районе. Сельчане, как и проезжавшие мимо водители, были шокированы: увидеть такое количество зубров сразу – большая редкость.

– За 30 лет, что я здесь живу, первый раз вижу сразу столько зубров! Сохатые привычнее, ну один, два зубра могли пробежаться, но полсотни! – поделился сельчанин Юрий.

Справочно: В целом, зубры в этих краях не такая уж и аномалия. С 1998 года здесь выращивается микропопуляция зубров, СПК «Озеры» вырастило уже свыше трехсот «королей леса», и их число продолжает множиться год от года.

Зубры на марше: более полусотни появилось в 15 километрах от Гродно.

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