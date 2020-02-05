До весны чуть более трех недель. Узнали у синоптиков, ждать ли снега и мороза на текущей рабочей неделе

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В Белгидромете рассказали, что приготовила белорусам небесная канцелярия в ближайшие дни. 5 февраля в стране обещают облачную с прояснениями погоду. Осадки, если и случатся, то только по югу республики, там не исключен мокрый снег. Будет морозно: днем температура воздуха составит в пределах от -5 до + 1 градуса. В столице будет без осадков, весь день температура воздуха не превысит нулевой отметки: днем -1...-3°C, вечером -2...- 4°C.

6 февраля, в четверг, на большей части территории страны прогнозируются осадки, главным образом мокрый снег и дождь. Возможна слабая метель, такая редкая этой календарной зимой. Ночью станет морозно: минимальная температура воздуха по республике - от 9 до 2 градусов мороза, по востоку страны обещают даже минус 12 градусов. Днем по Беларуси ожидают от -3 градусов (по северо-востоку) до 3 градусов тепла (в западных регионах).

Предварительный прогноз на пятницу, 7 февраля, таков: ждем облачную с прояснениями погоду, не исключен (главным образом по востоку Беларуси) кратковременный снег, слабая метель. Будьте аккуратны - на дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. В пятницу надо утеплиться - за окном сильный порывистый северный ветер. Особенно ощутим он будет ночью, когда столбик термометра станет колебаться в пределах от 9 до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха не превысит нуля градусов. В течение дня по республике ждем даже 6 градусов мороза.