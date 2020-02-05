В Витебске хотят покрасить синий дом в синий цвет и второй раз собирают подписи

Изменить размер текста: A A

Жители Витебска снова собирают подписи под петицией с предложением перекрасить синий дом в синий цвет. Синий дом - неофициальный топоним. Так называют дом №28, расположенный на улице Ленина. Изначально фасад здания был насыщенного синего цвета. За несколько десятков лет горожане привыкли называть дом именно так, и даже после того, как дом перекрасили, для жителей Витебска он остается синим. Так называют его люди, назначая встречи или объясняя дорогу.

Есть несколько версий того, почему синий дом изначально покрасили в яркий синий цвет. По одной легенде, это было нужно, чтобы отпугивать насекомых - в болотистой низине, рядом с которой строили дом, плодились комары, а синий цвет они якобы не любят. По другой легенде, когда архитектор делал набросок дома, у него закончилась краска, которой он предполагал обозначить цвет будущего дома, и пришлось использовать синюю.

Шесть лет назад горожане уже собирали подписи под петицией с предложением вернуть синему дому первоначальный вид. Тогда было собрано более 1200 подписей. Но дом так и не посинел.