2020-02-05T10:08:15+03:00
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В Витебске в день рождения УНОВИСа сожгут что-то размером с дом

Столетие знакового для мирового искусства творческого объединения в Витебске отметят SUPERШТОРМом
Наталья ПАРТОЛИНА
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Утвердители нового искусства, 1922 год. Малевич - второй слева. Фото: из открытых источников.Утвердители нового искусства, 1922 год. Малевич - второй слева. Фото: из открытых источников.
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Начнется в шесть вечера, закончится через минуту после полуночи. Такой график запланирован для арт-события SUPERШТОРМ_ночь, которое пройдет в концертном зале «Витебск» вечером и ночью с 13 на 14 февраля. Так город , где в 1920 году родилось творческое объединение УНОВИС, собирается отметить его юбилей.

Утвердители нового искусства объявили себя УНОВИСом именно в этот день - 14 февраля. А в апреле у основателя объединения Казимира Малевича родилась дочь. Малевич назвал ее Уна - в честь УНОВИСа.

Арт-событие объединит художников, дизайнеров, перформеров, музыкантов, диджеев, авторов, артистов, кинорежиссеров, фаерщиков… В качестве зрителей здесь ждут всех, кто хочет прикоснуться к этому пласту витебской истории.

Во время SUPERШТОРМа 12 команд художников из разных стран сойдутся в арт-баттле. Тема состязания - «Футуристический проект «Победа над Солнцем». Каждой команде выдадут квадратный холст размером метр на метр. За вечер художники создадут конкурсные работы по мотивам новаторской постановки, которую Казимир Малевич и его ученики показали в Витебске в начале февраля 1920 года. Победитель будет один, все работы войдут в галерею арт-баттла и отправятся в выставочный тур. Кстати, в арт-баттле сразятся и студенты, и маститые художники.

В центральном фойе КЗ покажут Супрематический неБалет «Уна дочь Казимира». В этом представлении тоже будут отсылки к «Победе над Солнцем». В малом зале весь вечер будут показывать фильмы, видеопрезентации и анималистические проекты, раскрывающие секреты «Победы над Солнцем», в ложе Б молодежный театр «Колесо» и студенты ВГТУ создадут инсталляцию-перформанс «Измерение_Малевич». Главный элемент проекта - огромная строительная лестница, на которую нанизаны супрематические арт-объекты. Что еще принесет SUPERШТОРМ? Выставку-ретроспективу плакатов, перформанс Галины Васильевой «Знаки супрематизма», Кофе-квест для влюбленных. Завершится все огненным шоу FIRE.CODA. Будет огненная инсталляция - обещают сжечь что-то очень большое, размером с одноэтажный дом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Витебский центр современного искусства на краудфандинге собирает деньги, чтобы выкупить уникальную книгу Малевича

Книга Казимира Малевича «Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика» может вернуться в Витебск. Уникальное издание 1922 года сейчас находится в частной коллекции. Чтобы выкупить книгу, нужно 645 рублей. Если деньги найдутся, издание передадут в Витебский центр современного искусства. Книга подлинная, это установили директор центра Андрей Духовников и эксперт Валерий Шишанов.

В Витебске Казимир Малевич читал лекции на эту тему, собирая слушателей со всего города (кстати, вход на лекции был платным), а само произведение стало частью единственного прижизненно изданного философского трактата Малевича - «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой».

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