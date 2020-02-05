Беларусь хочет построить новую линию электропередач в Латвию, а Литва готова предоставить Беларуси свою инфраструктуру для организации регулярных поставок нефти и газа в нашу страну

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Литва предлагает Беларуси активизировать сотрудничество в энергетической сфере. На встрече глав внешнеполитических ведомств министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс озвучил предложение по использованию инфраструктуры соседней страны для реализации регулярных поставок в Беларусь нефти и газа. Глава МИД Беларуси Владимир Макей в свою очередь подчеркнул, что в настоящее время детальной проработки возможностей поставок газа через Литву не проводилось, однако эти вопросы в общем виде рассматриваются.

- Конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов, - приводит слова Владимира Макея БелТА.

К слову, в уже мае в Клайпеде состоится белорусско-литовский экономический форум, в рамках которого запланирована встреча премьеров двух стран.

Напомним, во время своего недавнего визита в Беларусь госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности обеспечить Беларусь нефтью «на 100%». Еще раньше на белорусские НПЗ начала поступать первая норвежская нефть. Всего Беларусь закупила около 86 тысяч тонн норвежского черного золота.

В то же время Беларусь готова построить новую линию электропередач, которая позволила бы организовать экспорт отечественной электроэнергии в Латвию. Важный вопрос при этом - экономическая целесообразность.

- Эта инфраструктура должна быть окупаемой, - цитирует БелТА заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского. К слову, Беларусь и Латвию сегодня связывает линия электропередач, но проходит она по территории Литвы, которая планирует препятствовать экспорту отечественной электроэнергии в страны Европы после пуска Островецкой АЭС.