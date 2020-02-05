2020-02-05T10:41:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Следствие: сахарную мафию в Беларуси покрывал бывший заместитель начальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня

Задержанный недавно Владимир Тихиня, известный принципиальный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х, за вознаграждение «курировал» схему сахарной мафии
Виктор ПАЖИТОК
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Новый виток расследования "сахарного дела": фигурантов покрывал Владимир ТихиняНовый виток расследования "сахарного дела": фигурантов покрывал Владимир ТихиняФото: Павел МАРТИНЧИК
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Не так давно стало известно о задержании бывшего заместителя начальника ГУБОПиК МВД Владимира Тихини. Как пишет БелТА, его задержание напрямую связано с «сахарным делом», по которому задержаны директора белорусских сахарных заводов. Выяснилось, что Тихиня не просто давал советы по конспирации фигурантам «сахарного дела», но и за вознаграждение фактически страховал сахарную мафию и ее схему. В распоряжении следствия есть оперативная съемка, на которой видно, как в одном из столичных торговых центров происходит встреча представителя российских коммерческих структур Кононенко, во время которой тот передает Владимиру Тихине очередную сумму денежных средств.

Отметим, что в настоящее время коррупционная схема «сахарного дела», которую, по версии следствия, покрывал Владимир Тихиня, еще расследуется. Однако уже сегодня понятно, что фигуранты, продавая в Россию сахар по ценам ниже рыночных, компенсировали свои убытки за счет внутреннего рынка Беларуси.

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