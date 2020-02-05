Следствие: сахарную мафию в Беларуси покрывал бывший заместитель начальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня

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Не так давно стало известно о задержании бывшего заместителя начальника ГУБОПиК МВД Владимира Тихини. Как пишет БелТА, его задержание напрямую связано с «сахарным делом», по которому задержаны директора белорусских сахарных заводов. Выяснилось, что Тихиня не просто давал советы по конспирации фигурантам «сахарного дела», но и за вознаграждение фактически страховал сахарную мафию и ее схему. В распоряжении следствия есть оперативная съемка, на которой видно, как в одном из столичных торговых центров происходит встреча представителя российских коммерческих структур Кононенко, во время которой тот передает Владимиру Тихине очередную сумму денежных средств.

Отметим, что в настоящее время коррупционная схема «сахарного дела», которую, по версии следствия, покрывал Владимир Тихиня, еще расследуется. Однако уже сегодня понятно, что фигуранты, продавая в Россию сахар по ценам ниже рыночных, компенсировали свои убытки за счет внутреннего рынка Беларуси.