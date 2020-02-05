Мобильные датчики контроля скорости возвращаются на дороги

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На дорогах Бреста и Брестской области установили новые мобильные датчики скрытого контроля скорости. Помимо дорог областного центра скрытый контроль проводится на трассах М1 Брест - Минск - граница России, Р85 Слоним - Высокое, М 10 Кобрин - Гомель - граница России.

Как пояснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, скрытый контроль означает, что места установки мобильных датчиков контроля скорости не обозначаются предупреждающими знаками, кроме того, привлекать водителей к административной ответственности пока не будут.