На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Два крупнейших застройщика приняли решение о переименовании

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Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF).

Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом.

Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построили также еще ряд знаковых объектов столицы.

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска».

Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев».