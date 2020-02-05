«Белнефтехим» о введении лимитов на топливо на брестских заправках: это самоуправство на грани провокации

Пресс-служба «Белнефтехима» заверяет, что топливо на заправках страны отпускается без ограничений

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В Бресте на некоторых заправках ввели ограничение на продажу топлива. В «одни руки» отпускают не больше 100 литров. Как пишет «Брестская газета», речь идет о заправках «Лукойла», например АЗС №21 и №22 в Бресте, №17 в городе Барановичи.

Введение лимитов объясняют перебоями с поставками топлива.

В свою очередь, пресс-служба «Белнефтехима» жестко отреагировала на инициативы «Лукойла».

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко заявил, что введение лимитов - «по сути самоуправство на грани провокации». Он отметил, что ни на уровне правительства, ни на уровне «Белнефтехима» подобные решения не принимались, а перебоев с обеспечением заправок топливом нет.