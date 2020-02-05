С 16 февраля Беларусь вводит лицензирование поставок цемента

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Лицензирование импорта портландцемента в Беларусь вводится с 16 февраля на полгода. По информации БелТА, поставки портландцемента из-за пределов ЕАЭС будут проводиться по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.