КП Беларусь
С 16 февраля Беларусь вводит лицензирование поставок цемента
Это определено постановлением Совета министров №67
Практика лицензирования вводится с 16 февраля на полгодаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Лицензирование импорта портландцемента в Беларусь вводится с 16 февраля на полгода. По информации БелТА, поставки портландцемента из-за пределов ЕАЭС будут проводиться по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.