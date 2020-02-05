2020-02-05T12:49:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ЧП на минской ТЭЦ-2: спасатели собрали 4 килограмма разлившейся ртути

Опасный металл вытек из сломанного ртутного манометра
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Спасатели собрали 4 килограмма ртути. Фото: МЧССпасатели собрали 4 килограмма ртути. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Как рассказали в МЧС, днем 4 февраля при проведении демонтажных работ в главном корпусе турбинного отделения столичной ТЭЦ-2 из манометра вытекло около 4 килограммов ртути. На место прибыли специалисты химической и радиационной защиты минского управления и республиканского отряда специального назначения МЧС. Спасатели собрали всю вытекшую ртуть, еще три килограмма остались в демонтированном приборе. После выполнения демеркуризационных работ были проведены замеры наличия паров ртути в воздухе. Предельно допустимые концентрации превышены не были. Пострадавших нет, технологический процесс на ТЭЦ не нарушен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Никогда такого не было! Январь 2020 года - самый теплый за всю историю метеонаблюдений в Беларуси
Ограничения есть: «Лукойл» подтвердил введение лимитов на продажу топлива в Беларуси
Брестский облисполком отсудил у аккумуляторного завода 5,7 млн рублей
ЧП на минской ТЭЦ-2: спасатели собрали 4 килограмма разлившейся ртути
«Белнефтехим» о введении лимитов на топливо на брестских заправках: это самоуправство на грани провокации
С 16 февраля Беларусь вводит лицензирование поставок цемента
На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky
Мобильные датчики контроля скорости возвращаются на дороги
Следствие: сахарную мафию в Беларуси покрывал бывший заместитель начальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня
Беларусь хочет построить новую линию электропередач в Латвию, а Литва готова предоставить Беларуси свою инфраструктуру для организации регулярных поставок нефти и газа в нашу страну
В Витебске в день рождения УНОВИСа сожгут что-то размером с дом
В Витебске хотят покрасить синий дом в синий цвет и второй раз собирают подписи
До весны чуть более трех недель. Узнали у синоптиков, ждать ли снега и мороза на текущей рабочей неделе
«Взятки исчислялись сотнями тысяч долларов»: КГБ сообщил о коррупционных схемах на сахарных заводах Беларуси
Сельчане в шоке! Под Гродно полсотни зубров вышли «на марш» и попали на видео
Спустя две недели после убийства в Пуховичском районе водолазы нашли тело мужчины в реке
Видеофакт. В Минске прохожий спас пенсионерку, которой грабитель угрожал ножом