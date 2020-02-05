ЧП на минской ТЭЦ-2: спасатели собрали 4 килограмма разлившейся ртути

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Как рассказали в МЧС, днем 4 февраля при проведении демонтажных работ в главном корпусе турбинного отделения столичной ТЭЦ-2 из манометра вытекло около 4 килограммов ртути. На место прибыли специалисты химической и радиационной защиты минского управления и республиканского отряда специального назначения МЧС. Спасатели собрали всю вытекшую ртуть, еще три килограмма остались в демонтированном приборе. После выполнения демеркуризационных работ были проведены замеры наличия паров ртути в воздухе. Предельно допустимые концентрации превышены не были. Пострадавших нет, технологический процесс на ТЭЦ не нарушен.