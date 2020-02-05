2020-02-05T13:34:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Брестский облисполком отсудил у аккумуляторного завода 5,7 млн рублей

За то, что проект не был реализован в срок
Оксана БРОВАЧ
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Акуумуляторный завод остановился на этапе пуско-наладочных работ.Акуумуляторный завод остановился на этапе пуско-наладочных работ.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Экономический суд Брестской области удовлетворил иск Брестского облисполкома к компании «АйПауэр», которая построила под Брестом скандальный аккумуляторный завод.

Решение суд огласил 5 февраля.

Напомним, облисполком подал иск к «АйПауэр», чтобы взыскать 5,7 млн белорусских рублей - это деньги, выделенные из инновационного фонда. По договору, подписанному директором завода в октябре 2016 года, проект должны были реализовать к декабрю 2018-го. Позже «АйПауэр» предложил заключить допсоглашение с новым сроком - июль 2019-го. Однако и к этому сроку завод не начал работать.

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