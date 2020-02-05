КП Беларусь
Брестский облисполком отсудил у аккумуляторного завода 5,7 млн рублей
За то, что проект не был реализован в срок
Акуумуляторный завод остановился на этапе пуско-наладочных работ.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
Экономический суд Брестской области удовлетворил иск Брестского облисполкома к компании «АйПауэр», которая построила под Брестом скандальный аккумуляторный завод.
Решение суд огласил 5 февраля.
Напомним, облисполком подал иск к «АйПауэр», чтобы взыскать 5,7 млн белорусских рублей - это деньги, выделенные из инновационного фонда. По договору, подписанному директором завода в октябре 2016 года, проект должны были реализовать к декабрю 2018-го. Позже «АйПауэр» предложил заключить допсоглашение с новым сроком - июль 2019-го. Однако и к этому сроку завод не начал работать.