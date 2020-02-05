Никогда такого не было! Январь 2020 года - самый теплый за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

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Минувший январь оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Зафиксированный показатель средней температуры воздуха составил +1,1 градуса. Это на 5,5 градуса выше климатической нормы.

Самой теплой декадой января оказалась третья: тогда превышение климатической нормы и вовсе составило 6 градусов. А вот осадков в виде мокрого снега и дождя выпало почти «по нормативу» - 92% климатической нормы. По наблюдениям метеорологов тонкий ледяной покров, который отмечался на отдельных водоемах Беларуси, полностью исчез к концу месяца. В результате теплой неустойчивой погоды к началу февраля ото льда очистились все водные объекты республики.