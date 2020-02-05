Ограничения есть: «Лукойл» подтвердил введение лимитов на продажу топлива в Беларуси

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Как сообщает агентство РИА «Новости», представители белорусского офиса «Лукойла» подтверждают, что ограничения на продажу топлива действительно введены. Вместе с тем они носят точечный характер, касаются только дизельного топлива и действуют лишь на нескольких АЗС, которые расположены вдоль трасс.

Представитель «Лукойла» подчеркнул, что все остальные их заправки работают в штатном режиме, а сама компания в настоящее время ждет очередных отгрузок с отечественных НПЗ, чтобы пополнить свои запасы. Напомним, ранее «Белнефтехим» назвал введенные «Лукойлом» в Брестской области ограничения на продажу топлива самоуправством, граничащим с провокацией.