2020-02-05T13:50:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Ограничения есть: «Лукойл» подтвердил введение лимитов на продажу топлива в Беларуси

Виктор ПАЖИТОК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Как сообщает агентство РИА «Новости», представители белорусского офиса «Лукойла» подтверждают, что ограничения на продажу топлива действительно введены. Вместе с тем они носят точечный характер, касаются только дизельного топлива и действуют лишь на нескольких АЗС, которые расположены вдоль трасс.

Представитель «Лукойла» подчеркнул, что все остальные их заправки работают в штатном режиме, а сама компания в настоящее время ждет очередных отгрузок с отечественных НПЗ, чтобы пополнить свои запасы. Напомним, ранее «Белнефтехим» назвал введенные «Лукойлом» в Брестской области ограничения на продажу топлива самоуправством, граничащим с провокацией.

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