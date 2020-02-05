Хотел поздравить маму с днем рождения, а оказался за решеткой

Изменить размер текста: A A

2 февраля 27-летний житель Волковыска отправился на мини-рынок по улице Горбатова, чтобы купить подарок своей матери на день ее рождения. В цветочном павильоне он выбрал 17 роз. Стоимость букета составила 114 рублей, однако на просьбу продавца расплатиться за покупку молодой человек поспешил покинуть торговую точку и побежал, не расплатившись за цветы. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, продавец бросился следом, однако догнать похитителя цветов ему не удалось. Продавец обратился в Волковысский РОВД с заявлением об открытом хищении имущества. Через сутки личность вора установили, он был задержан сотрудниками милиции 4 февраля. К слову, похититель цветов ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а освободился из мест лишения свободы всего несколько месяцев назад.