В Беларуси может заработать полноценная ипотека

В обозримом будущем на рассмотрение президенту будут внесены проекты указов об ипотеке и стройсбережениях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом заявил заместитель премьера Владимир Кухарев

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Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях в ближайшее время будут внесены на рассмотрение президенту Беларуси. Об этом, как сообщает Белта, заявил Владимир Кухарев.

Проектная документация, которую в ближайшее время рассмотрит Александр Лукашенко, сформирована на базе закона об ипотеке.

- Мы отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа, - отметил вице-премьер.

Кроме этого, по словам Владимира Кухарева, в Минстройархитектуре разрабатываются проекты квартир с малой площадью.

- Не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 квадратных метров, - приводит Белта слова заместителя премьер-министра Беларуси.

К слову, пилотный проект строительства дома с небольшими по площади квартирами уже реализован в Брестской области. Площадь однокомнатных квартир там составляет около 30 квадратов, двухкомнатных - 42, а трехкомнатных - 53 квадратных метра.