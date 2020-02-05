В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях в ближайшее время будут внесены на рассмотрение президенту Беларуси. Об этом, как сообщает Белта, заявил Владимир Кухарев.
Проектная документация, которую в ближайшее время рассмотрит Александр Лукашенко, сформирована на базе закона об ипотеке.
- Мы отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа, - отметил вице-премьер.
Кроме этого, по словам Владимира Кухарева, в Минстройархитектуре разрабатываются проекты квартир с малой площадью.
- Не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 квадратных метров, - приводит Белта слова заместителя премьер-министра Беларуси.
К слову, пилотный проект строительства дома с небольшими по площади квартирами уже реализован в Брестской области. Площадь однокомнатных квартир там составляет около 30 квадратов, двухкомнатных - 42, а трехкомнатных - 53 квадратных метра.