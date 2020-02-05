Арина Соболенко: «Когда я отвечаю, откуда я, то люди не знают, где это. Нет, это не Россия...»

Изменить размер текста: A A

Наши теннисистки сыграют с нидерландками в Гааге 7 и 8 февраля.

- Я немного удивлена покрытием кортов, на которых будем играть (грунт. - Ред.). Для соперника это выгоднее, но это будет огромным вызовом, когда сейчас в разгаре сезон на харде. В Беларуси мы играли на харде, а теперь на выезде - на глиняном корте! Но я всегда играю за свою команду. Я люблю играть в Кубке Федерации. Это придает мне много энергии. Играть действительно круто - на каком угодно корте, - передает слова Соболенко сайт Кубка Федерации.

Матч Нидерланды - Беларусь - это стадия квалификации. Победитель выйдет в финальную часть (состоится в Будапеште 9 - 14 апреля), проигравшая команда будет бороться за право попасть в квалификацию Кубка Федерации 2021 года. Место в финале Кубка Федерации уже обеспечили себе Австралия и Франция (финалисты прошлого сезона), Венгрия (хозяйка соревнований) и Чехия (получила wild card - специальное приглашение). Всего в финальной гонке за чемпионский титул будет 12 команд. Их разделят на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал.

- Нам еще нужно пройти квалификацию, но если мы это сделаем, то за одну неделю будет много матчей. Очень тяжело играть против одной страны за два дня. Все эти эмоции после Кубка Федерации - самая трудная часть. Но играть в финале за одну неделю - это огромный вызов, который нам всем нравится. Посмотрим, - сказала Соболенко.

Также она отметила, что люди не всегда понимают, откуда она родом:

- Беларусь - маленькая страна. Обычно, если кто-то спрашивает, откуда я, а то после моего ответа они не понимают, где это. [Я поясняю им] нет, это не Россия, это где-то близко к России! Но Кубок Федерации помог популяризировать нашу страну, так что это очень много значит для Беларуси, особенно для наших болельщиков, и это мотивирует многих молодых игроков. Это значит многое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Азаренко учится бизнесу в Гарварде

Теннисистка не могла покидать пределы США, но в марте хочет вернуться в тур (читать дальше)