В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев
Группа «Сафмар», принадлежащая Михаилу Гуцериеву, планирует поставить в Беларусь в феврале 250 тысяч тонн нефти. Такую информацию приводит ТАСС, цитируя слова руководителя «Транснефти» Николая Токарева.
Кроме того, по его информации, еще одну предварительную заявку на поставку в феврале в Беларусь 80 тысяч тонн черного золота оформила российская «Татнефть».
Токарев подчеркнул, что заявка «Татнефти» именно предварительная, а ясность в этом вопросе может быть достигнута после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая, как анонсировано, должна состояться уже 7 февраля.
По последним данным принадлежащий Михаилу Гуцериеву холдинг расширил коридор планируемых поставок: в Беларусь в текущем месяце от«Сафмара» может прийти сразу 450 тысяч тонн нефти.