2020-02-05T17:38:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев

Не исключено, что этот объем будет даже на 80 тысяч тонн больше
Виктор ПАЖИТОК
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С 1 января в Беларусь поступают только разовые договорные партии российского черного золотаС 1 января в Беларусь поступают только разовые договорные партии российского черного золотаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Группа «Сафмар», принадлежащая Михаилу Гуцериеву, планирует поставить в Беларусь в феврале 250 тысяч тонн нефти. Такую информацию приводит ТАСС, цитируя слова руководителя «Транснефти» Николая Токарева.

Кроме того, по его информации, еще одну предварительную заявку на поставку в феврале в Беларусь 80 тысяч тонн черного золота оформила российская «Татнефть».

Токарев подчеркнул, что заявка «Татнефти» именно предварительная, а ясность в этом вопросе может быть достигнута после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая, как анонсировано, должна состояться уже 7 февраля.

По последним данным принадлежащий Михаилу Гуцериеву холдинг расширил коридор планируемых поставок: в Беларусь в текущем месяце от«Сафмара» может прийти сразу 450 тысяч тонн нефти.

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В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев
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