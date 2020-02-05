Задержаны с поличным: могилевчане пытались украсть из ТЦ ноутбуки, мобильные телефоны и строительные инструменты

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Трое жителей Могилева 36, 40 и 45 лет были задержаны в могилевском ТЦ «Атлант» оперативниками уголовного розыска. Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, в ночь на 2 февраля злоумышленники проникли в торговый центр и похитили из восьми павильонов ноутбуки, мобильные телефоны, прочую цифровую технику, а также строительный инструмент. Суммарный объем похищенного составил около 20 тысяч рублей, однако вынести украденное подозреваемым не удалось - их задержали с поличным.

К слову, в настоящее время следственные органы прорабатывают возможную причастность задержанных к другим кражам, ранее совершенным в торговых объектах Могилевщины. Фигуранты ранее уже были судимы.