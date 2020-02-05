Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу

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Как сообщает близкий к пресс-службе главы государства Телеграм-канал «Пул Первого» 6 февраля, в четверг, белорусский лидер намерен провести совещание, основным предметом которого станут вопросы поставок в страну газа.

- Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу, - приводит источник слова Александра Лукашенко, адресованные министру энергетики Виктору Каранкевичу.

Напомним, что 31 декабря прошлого года на президентском уровне были достигнуты договоренности о цене российского газа для Беларуси: 127 долларов за тысячу кубометров. Это прошлогодняя цена, она пролонгирована только на январь - февраль текущего года. Следовательно, газовый вопрос в белорусско-российских отношениях может актуализироваться с 1 марта. Россия хочет повысить стоимость до 152 долларов за тысячу кубических метров, белорусская сторона в свою очередь настаивает на снижении цены и на переходе в оплате газа с долларов на российские рубли.