2020-02-05T18:23:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой

Водителя увезли на «скорой»
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением на гравийной дороге. Фото: ГАИ Брест.Водитель не справился с управлением на гравийной дороге. Фото: ГАИ Брест.
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Серьезное ДТП произошло на территории Ивацевичского района днем в среду, 5 февраля. Об этом пресс-служба ГАИ Бреста сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Опрокидывание случилось на автотрассе направление Иваново – Тышковичи – Оброво. Примерно в 12.05 часов местные жители, проезжая по сельской дороге, увидели что из мелиоративного канала торчит легковушка. Мужчины остановились и пошли к месту дорожно-транспортного происшествия и тогда обнаружили лежащего в траве молодого мужчину. Пострадавшего увезли на «скорой» прибывшие по вызову медики.

– В аварии пострадал 29-летний мужчина, он рассказал, что ехал на личном «Рено Логан» из Минска в Иваново. На гравийке машину занесло и водитель, не справившись с управлением, допустил съезд легковушки в мелиоративный канал. Мужчине еще повезло: он самостоятельно смог выбраться из иномарки, а вскоре был замечен своими спасителями, – пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Машину должны достать из канала с помощью спецтехники.

Напомним, минувшим летом при похожих обстоятельства в Бресткой области произошла трагедия. В Белоозерске машина, битком набитая людьми угодила, в мелиоративный канал, погибли трое детей и двое взрослых.

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«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
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