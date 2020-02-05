В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту – коронавирус

Судно с заболевшими коронавирусом пробудет в карантине не менее двух недель. Фото: japantimes.co.jp.

Вирус нашли у 10 из 270 проверенных, но, возможно, заболевших гораздо больше

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В Японском порту Иокагама, заблокированными на круизном лайнере Diamond Princess оказались свыше 3,7 тысячи человек. Вирус на корабль "принес" 80 летний мужчина, он сел на борт «Алмазной принцессы» 20 января и сошел с нее 25 января в Гонконге. Позже у него обнаружили коронавирус и стали проверять всех на борту корабля. Его национальность не сообщается, хотя известно, что всего на судне представители 56 национальностей. О ЧП сообщило издание The Japan Times.

Судно поместили на карантин и медики обследовали 273 человека среди пассажиров и персонала (Прим.: те, кто контактировал с мужчиной во время его непродолжительного круиза) – положительный анализ на пневмонию коронавируса обнаружен у 10 человек. Но возможно, заболевших 2019-nCoV на «заблокированном» судне будет больше.

Судно пробудет на карантине еще около двух недель, его отправление из Иокагамы откладывается. Напомним, ранее похожий случай произошел с круизным лайнером в Италии.

Сообщалось, что жертвами коронавируса в Китае стали более 490 человек, заражены свыше 24,3 тысячи.

Тем временем белорусское правительство отправило в КНР уже второй самолет с гуманитарным грузом. Военный самолет ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи в среду, 5 февраля, проинформировала belta.by.