На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»

С помощью беспилотника по воздуху они хотели переправить через границу партию сигарет

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 февраля, на белорусско-литовской границе были задержаны нарушители, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

Неизвестных заметили полоцкие пограничники. Злоумышленники попытались сбежать от них, но безуспешно. Кроме того, в пограничной зоне был обнаружен автомобиль нарушителей.

– В «Ауди А6» к границе фигуранты привезли целый «арсенал» приспособлений: тепловизор, беспилотный летательный аппарат, устройство для запуска и управления «самолетиком». А также и контрабандный товар – 4 коробки с блоками сигарет, который они собирались переправить через госграницу, – уточнили в пресс-службе ГПК.

Злоумышленники привезли "на дело" все необходимое оборудование. Фото: ГПК.

Против 40- и 25-летнего задержанных за нарушение погранрежима были начаты административные процессы. Им грозит штраф до 50 базовых или арест за неповиновение пограничникам.

Кстати, использование беспилотников для контрабандистов – частый "прием". Так в прошлом году на границе с Польшей были задержаны нарушители с квадрокоптером, который так же "транспортировал" табачные изделия.