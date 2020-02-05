2020-02-05T19:50:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист – в тяжелом состоянии

ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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На трассе фура въехала в трактор. Фото: МВД.На трассе фура въехала в трактор. Фото: МВД.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге направлением МинскГродноПольша в среду, 5 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

На трассе примерно в 08.00 часов столкнулись два «тяжеловеса»: фура MAN и трактор «МТЗ». Авария случилась недалеко от деревни Прудцы, что находится на территории Щучинского района.

– В милицию с места ДТП позвонили очевидцы столкновения большегруза и сельхозмашины, – пояснили в пресс-службе.

Во время аварии был смертельно травмирован 59-летний водитель большегруза, гражданин РФ. Мужчину извлекли из искореженной кабины и поместили в карету скорой помощи, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер по дороге в больницу. В тяжелом состоянии находится второй участник ДТП – водитель трактора. Тракторист был госпитализирован в местную больницу, за его жизнь борются врачи.

– На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Им предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах столкновения, – добавили в МВД.

ДТП с участием фуры и трактора.

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