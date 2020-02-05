Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом

Он не только смастерил оружие, но и сам отливал для него пули из металла

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В пресс-службе Госавтоинспекции заявили о поимке браконьера с необычным арсеналом оружия. Ружье с барабаном для патронов, пистолет, заряжающийся через дуло, а как факты подтверждения нелегальной охоты – трофеи дома.

Поймали злоумышленника в Щучинском районе, недалеко от его родной деревни Новый Двор. Накануне местный егерь сообщил, что по ночам в лесу слышатся выстрелы и инспекции отправилась с рейдом. И не напрасно: в лесных угодьях встретился мужчина, официально не являющийся охотником, но с полным «джентельменским набором».

Самодельный пистолет браконьер попытался выбросить. Фото: gosinspekciya.gov.by.

– У нарушителя с собой было самодельное ружье с оптическим прицелом, лазерной «указкой» и 10-зарядным барабаном, уже почти пустым в момент задержания. Также у мужчины был прибор ночного видения и, предназначенные для «работы» с застреленной добычей: нож, топор, веревки, цепи с крючками и мешки, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, браконьер попытался «сбросить» самодельный пистолет, так же с необычной конструкцией: пули и порох заряжались через дуло.

На квартире в Гродно у нарушителя нашли рога трофейного оленя и 13 килограммов мяса. Фото: gosinspekciya.gov.by.

– Дома у задержанного 42-летнего мужчины, проживающего в Гродно, нашли рога трофейного оленя и 13 кило мяса, которое отправили на экспертизу, чтобы выяснить, какое это животное. Еще нашли на квартире незарегистрированные гладкоствольное ружье и пневматическая винтовку с оптикой, полторы сотни патронов к мелкокалиберной винтовке и примерно полкило пороха. Среди арсенала обнаружилась и «пулелейка», с помощью которой гродненец, видимо, изготавливал пули для самодельного оружия, – добавили в Госинспекции.

Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 7 лет заключения и крупный штраф.