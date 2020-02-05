2020-02-05T21:05:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста

Милиция поймала грабителя спустя пару часов
Надежда БУТОВИЧ
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Напавшего на таксиста мужчину обнаружили на автотрассе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Напавшего на таксиста мужчину обнаружили на автотрассе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Криминальный инцидент произошел на территории Речицкого района ночью в среду, 5 февраля. В Милицию около 03.00 часов позвонил водитель такси и сообщил, что на него только что напал пассажир. Таксист отбивался от нападавшего, и неизвестный мужчина убежал в неизвестном направлении.

– В ходе следствия выяснилось, что пассажир подсел в машину такси в райцентре. Это происходило на улице Снежкова. Мужчина сразу предупредил таксиста, что у него с собой нет денег, чтобы рассчитаться за поездку, но обещал заплатить по прибытию в деревню, мол, возьмет деньги у пожилой матери, – рассказали подробности в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Уже за городом странный пассажир изменил маршрут – попросил отвезти в другую деревню. Когда приехали, он сказал остановиться, сходил в какой-то дом на сельской улице, а потом вновь «приказал» везти в деревню к матери.

– Таксист провез мужчину через всю деревню и остановился на выезде, мол, куда ехать дальше: и в ту же секунду почувствовал «удавку» на шее. Мужчина оказал сопротивление нападавшему, выбежал из авто с ключом зажигания, и пассажир последовал следом. Незнакомец приказал отдать ключи от машины, но когда понял, что водитель уже набрал «102», убежал, – пояснили правоохранители.

Задержали нападавшего на трассе под Речицей. Им оказался 46-летний мужчина без определенного места жительства.

Дело отправлено на правовую оценку.

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