Министр образования об отмене «порога» на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»

Изменить размер текста: A A

Минимальные набранные баллы или так называемый «порог тестирования», необходимый для возможности дальнейшей подачи документов в вузы, стал неактуальным. Проинформировала belta.by со слов Игоря Карпенко, министра образования Беларуси.

Накануне педколлегии в Минске глава Минобразования сообщил, что в ведомстве активно обсуждают вопрос отмены пороговых баллов.

– Уже изменилась методика, по которой будут подсчитываться баллы. Поэтому появилось мнение, что необходимо отменять и пороговые значения, чтобы у любого абитуриента появилась возможность с набранными им баллами попробовать поступить на конкурсной основе, – уточнил министр.

Хотя глава Минобразования пояснил, что кроме отмены обсуждаются и другие варианты: как о понижении «порога», так и о повышении минимальных баллов ЦТ.

Правда, глава ведомства подчеркнул, что пока это только обсуждается: «Если будем отменять пороговые значения, об этом скажем».

Напомним, что ранее ведомство заявляло о том, что, возможно, ЦТ и выпускные экзамены в школе совместят. В любом случае, в скором времени будущих абитуриентов ждет реформа.