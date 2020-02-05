2020-02-05T21:41:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования об отмене «порога» на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»

Возможно, в Беларуси отменят минимальный балл прохождения тестирования
Надежда БУТОВИЧ
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Школьников ждет "реформа", связанная с выпускными экзаменами, ЦТ и поступлением.Школьников ждет "реформа", связанная с выпускными экзаменами, ЦТ и поступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Минимальные набранные баллы или так называемый «порог тестирования», необходимый для возможности дальнейшей подачи документов в вузы, стал неактуальным. Проинформировала belta.by со слов Игоря Карпенко, министра образования Беларуси.

Накануне педколлегии в Минске глава Минобразования сообщил, что в ведомстве активно обсуждают вопрос отмены пороговых баллов.

– Уже изменилась методика, по которой будут подсчитываться баллы. Поэтому появилось мнение, что необходимо отменять и пороговые значения, чтобы у любого абитуриента появилась возможность с набранными им баллами попробовать поступить на конкурсной основе, – уточнил министр.

Хотя глава Минобразования пояснил, что кроме отмены обсуждаются и другие варианты: как о понижении «порога», так и о повышении минимальных баллов ЦТ.

Правда, глава ведомства подчеркнул, что пока это только обсуждается: «Если будем отменять пороговые значения, об этом скажем».

Напомним, что ранее ведомство заявляло о том, что, возможно, ЦТ и выпускные экзамены в школе совместят. В любом случае, в скором времени будущих абитуриентов ждет реформа.

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Министр образования об отмене «порога» на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
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