2020-02-06T09:02:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире

За месяц на троих семьи собрали почти 400 тыс. долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Собрать на лекарство нужно 2,5 млн. долларов. Фото: vk.com/dasha_sma1_helpСобрать на лекарство нужно 2,5 млн. долларов. Фото: vk.com/dasha_sma1_help
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Сразу три белорусских семьи сейчас собирают деньги на лечение детей, которым был поставлен диагноз «Спинальная мышечная атрофия» (SMA). При этой болезни новорожденным детям врачи не дают шанс дожить и до двух лет. На протяжении их небольшой жизни малышам становится все хуже, они постепенно умирают на глазах у своих родителей.

Лекарства от СМА до сих пор не было, однако недавно было разработана генная терапия, которая может остановить прогрессирование болезни и спасти жизнь ребенка. Цена препаратов - немыслимая. Самым эффективным считается Zolgensma, который стоит больше 2 млн долларов! В странах Евросоюза со страховой медициной родителям не приходится собирать неподъемную сумму - они вносят лишь посильный вклад. В Беларуси Zolgensma вообще не зарегистрирована, пусть один - за границу.

У родителей нет других надежд, кроме как собрать нужную сумму - в целом это 2,5 млн долларов. Это кажется нереальным, тем не менее, все три белорусские семьи с помощью волонтеров открыли сбор средств и уже добились хороших итогов. Для Миланы Пшенко из Минска уже собрали больше 200 тыс. долларов, для Софии Жагунь из Ляховичей - почти 120 тыс. долларов, а для Даши Шепетовской из Новополоцка - около 50 тыс. долларов. Всего за месяц - значит, шанс действительно есть. Деньги на помощь детям перечисляют не только простые люди, но и бизнесмены, звезды, спортсмены >

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Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
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