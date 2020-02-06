2020-02-06T10:02:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице

Volkswagen Polo проехал на красный
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
ДТП с тремя авто произошло утром в центре Минска. Фото: ГАИДТП с тремя авто произошло утром в центре Минска. Фото: ГАИ
Изменить размер текста:

В четверг утром, в час пик, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина произошло ДТП с тремя автомобилями. Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту, проехал перекресток на красный свет и врезался в Porsche Cayenne, который ехал по улице Ленина. От сильного удара Porsche отбросило на декоративное ограждение, затем - на проезжую часть, где он столкнулся с двигавшимся попутно Nissan Leaf.

- В результате аварии водитель Porsche Cayenne и женщина-пассажир Volkswagen Polo были доставлены в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма легкой степени", - сообщает столичная Госавтоинспекция.

Там призвали водителей четко соблюдать требования сигналов светофора, проявлять максимум концентрации внимания и правильно оценивать дорожную обстановку.

ДТП с тремя авто произошло утром в центре Минска. Фото: ГАИ

ДТП с тремя авто произошло утром в центре Минска. Фото: ГАИ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди
Лукашенко: «Главное - сохранить мир и спокойствие в стране»
Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери
Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам
ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице
Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
Министр образования об отмене порога на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста
Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом
На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист - в тяжелом состоянии
На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»
В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу
В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев