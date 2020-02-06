ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице

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В четверг утром, в час пик, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина произошло ДТП с тремя автомобилями. Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту, проехал перекресток на красный свет и врезался в Porsche Cayenne, который ехал по улице Ленина. От сильного удара Porsche отбросило на декоративное ограждение, затем - на проезжую часть, где он столкнулся с двигавшимся попутно Nissan Leaf.

- В результате аварии водитель Porsche Cayenne и женщина-пассажир Volkswagen Polo были доставлены в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма легкой степени", - сообщает столичная Госавтоинспекция.

Там призвали водителей четко соблюдать требования сигналов светофора, проявлять максимум концентрации внимания и правильно оценивать дорожную обстановку.