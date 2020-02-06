В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам

Пенсию им начисляют с пониженным коэффициентом, а стаж не пересчитывается

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Официальные профсоюзы Беларуси предлагают пересмотреть принципы выплат, которые перечисляют работающие пенсионеры в Фонд соцзащиты. В штаб-квартире Федерации профсоюзов 5 февраля обсудили постановление совмина «Об оплате труда работников», в котором прописано, что зарплата привязана к производительности труда. В ФПБ констатируют дисбаланс, возникающий из-за того, что с работающих пенсионеров взимается 1% от зарплаты в Фонд соцзащиты, а пенсию им начисляют с пониженным коэффициентом. В то же время трудовой стаж не пересчитывается.

В связи с этим зампредседателя ФПБ Елена Манкевич рассказала о тех вариантах, которые могут улучшить ситуацию:

- Например, отменить для пенсионеров выплату в Фонд соцзащиты в размере 1%, а можно переориентировать ее на другие нужды - чтобы эти средства накапливались на счете работника, - цитирует 1prof.by.

В сообщении отмечается, что для решения проблемы планируется создать рабочую группу вместе с депутатами парламента.