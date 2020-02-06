2020-02-06T11:31:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами

Он держит банкноты 1992 года: те, которые с белкой и лосем
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: instagram.com/jaredpadaleckiФото: instagram.com/jaredpadalecki
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Звезда американского сериала Джаред Падалеки разместил в своем Инстаграме фото с деньгами 1992 года. В руках актер держит банкноты в 50 копеек и в 25 рублей. Снимок Падалеки сопроводил шуткой.

jaredpadaleckijaredpadalecki
Now that I see there won t be any serious repercussions, I d like to publicly thank the country of #Belarus for colluding with me on the design of their official currency...I d say we had a perfect phone call
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- Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Belarus за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты... Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок. (Кроме того, лось должен был стоить больше!!)

Юмор поймут фанаты сериала « Сверхъестественное». В ленте главного героя Джареда Падалеки (Сэма Винчестера) называют лосем. А его брата Дженсена Эклза (Дина Винчестера) - белкой. Поклонники сериала сочли шутку остроумной и очень удивились купюрам из прошлого в руках актера. Всего за несколько часов фото набрало около 300 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев.

По сериалу, Сэма прозвали лосем, а Дина - белкой. Понять, кто есть кто, несложно. Фото: YouTube

По сериалу, Сэма прозвали лосем, а Дина - белкой. Понять, кто есть кто, несложно. Фото: YouTube

- Я так сильно смеюсь, мы любим нашего лося, - пишут подписчики на английском языке.

- Привет вам из Белоруссии, - здоровается кто-то.

- Беларуси, - отвечают ему.

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