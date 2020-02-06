Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
Звезда американского сериала Джаред Падалеки разместил в своем Инстаграме фото с деньгами 1992 года. В руках актер держит банкноты в 50 копеек и в 25 рублей. Снимок Падалеки сопроводил шуткой.
- Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Belarus за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты... Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок. (Кроме того, лось должен был стоить больше!!)
Юмор поймут фанаты сериала « Сверхъестественное». В ленте главного героя Джареда Падалеки (Сэма Винчестера) называют лосем. А его брата Дженсена Эклза (Дина Винчестера) - белкой. Поклонники сериала сочли шутку остроумной и очень удивились купюрам из прошлого в руках актера. Всего за несколько часов фото набрало около 300 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев.
По сериалу, Сэма прозвали лосем, а Дина - белкой. Понять, кто есть кто, несложно. Фото: YouTube
- Я так сильно смеюсь, мы любим нашего лося, - пишут подписчики на английском языке.
- Привет вам из Белоруссии, - здоровается кто-то.
- Беларуси, - отвечают ему.