Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери

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Шокирующий случай домашнего насилия рассмотрит суд в Речице. Здесь 39-летний мужчина жестоко избил свою 8-летнюю дочь за то, что та принесла из школы чужую книгу. Отец-изверг бил девочку кулаком по лицу, ремнем по ягодицам и розгой по всему телу.

Началось все с того, что школьница без разрешения учителя принесла домой книгу, а когда отец стал ругаться - испугалась и замолчала, перестав отвечать на вопросы. Тогда в приступе ярости мужчина и стал избивать ребенка. Назавтра побои увидели в школе и заявили о случившемся в милицию. У девочки нашли ссадины и множественные травмы.

Сейчас за истязание ребенка горе-отца будут судить - ему грозит ограничение и даже лишение свободы, возможно - со штрафом, сообщает dneprovec.by со ссылкой на местную прокуратуру.