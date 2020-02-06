2020-02-06T13:22:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Главное - сохранить мир и спокойствие в стране»

Президент проводит совещание по топливно-энергетическому комплексу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко призывает сохранить уверенность граждан в завтрашнем дне. Фото: БелТАЛукашенко призывает сохранить уверенность граждан в завтрашнем дне. Фото: БелТА
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В четверг, 6 февраля, президент Беларуси проводит совещание по топливно-энергетическому комплексу. Это происходит накануне очередных переговоров с президентом России. Александр Лукашенко призвал свое правительство «не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой».

- Экономическому блоку и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, - цитирует президента его пресс-служба. - Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне.

По словам Лукашенко, торговые конфликты между государствами, страновой протекционизм, новый азиатский вирус - все это оказывает влияние на мировую экономику, значит, нельзя это игнорировать и Беларуси.

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