Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди

На следующей неделе в Беларуси до +7 и дожди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но в пятницу еще будет морозно

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Зимняя погода со снежком и легким морозом продержится в Беларуси еще буквально пару дней, а в предстоящие выходные погода изменится.

Ночью в субботу еще будет по-настоящему холодно - до минус 7 градусов, днем - от 0 до 3 тепла. С воскресенья станет еще теплее: ночные температуры упадут до 0...-2 , днем потеплеет до 2 - 4 градусов.

В начале следующей недели февраль окончательно потеряет статус лютого месяца и «весна» продолжится: вместо метелей прогнозируют мокрый снег и дожди, а дневная температура воздуха будет достигать плюс 7 градусов в Брестской области. На севере страны будет холоднее: ночью 0 градусов, днем плюс 2 - 4.

В Минске Белгидромет обещает дожди и мокрый снег с понедельника. Ночные температуры в начале недели в столице будут колебаться в пределах 0...+2, а днем будет от 2 до 4 градусов тепла.