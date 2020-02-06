2020-02-06T14:49:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок

Молодого человека будут судить за хулиганство
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Пьяный минчанин напал на Деда МорозаПьяный минчанин напал на Деда МорозаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Во время новогоднего корпоратива в столичном баре 25-летний минчанин выпил лишнего и натворил дел - теперь его ждет суд за хулиганство. Молодой человек обидел самого Деда Мороза. Было это еще в конце декабря.

Как признался милиционерам обидчик сказочного персонажа, он разозлился на артиста в костюме Деда Мороза за то, что тот подошел к нему на танцполе и пытался вручить подарок. Вспышку агрессии молодой человек объяснил чрезмерным употреблением алкоголя. От удара рукой в голову Дед Мороз получил травмы, в том числе скол керамической части коронок двух зубов.

Обвиняемый возместил потерпевшему ущерб, и тот попросил, чтобы обидчика не судили. Но прокурор решил довести дело до конца, ведь молодого человека уже больше 20 раз наказывали за административные правонарушения, «в том числе против общественных порядка и нравственности», сообщает служба информации прокуратуры Минска.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове 1,5-летняя девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ
Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском
Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок
Февраль не станет лютым: на следующей неделе до +7 и дожди
«Иметь планы, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой»: президент провел совещание по топливно-энергетическому комплексу
Бил кулаками, ремнем и розгами: в Речице мужчину будут судить за истязание дочери
Фотофакт: звезда сериала «Сверхъестественное» сфотографировался с белорусским деньгами
В Беларуси хотят пересмотреть выплаты работающим пенсионерам
ДТП с тремя авто утром в центре Минска: двое в больнице
Цена жизни - 2,5 млн. долларов. Троим детям из Беларуси собирают на самое дорогое лекарство в мире
«Пропагандирует оружие». В Гомеле требуют изменить логотип школы, на котором изображен автомат
Министр образования об отмене порога на ЦТ: «Нужно дать каждому возможность поступить на конкурсной основе»
«Почувствовал, что-то на шее, но успел отбиться»: В Речицком районе бомж напал на таксиста
Это нужно видеть! Под Щучином поймали браконьера с прибором ночного видения и самодельными ружьем и пистолетом
На М6 столкнулась фура с трактором: погиб россиянин-дальнобойщик, тракторист - в тяжелом состоянии
На границе с Латвией задержали двух контрабандистов с «самолетом»
В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
«Выбрался из машины и упал обессиленный»: в Ивацевичском районе машина свалилась в мелиоративный канал, заполненный водой
В Беларуси может заработать полноценная ипотека
Лукашенко - министру энергетики: Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу
В феврале Беларусь ждет как минимум 250 тысяч тонн российской нефти. Поставки обеспечит Гуцериев