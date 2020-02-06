Пьяный минчанин напал на Деда Мороза, который хотел вручить ему подарок

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Во время новогоднего корпоратива в столичном баре 25-летний минчанин выпил лишнего и натворил дел - теперь его ждет суд за хулиганство. Молодой человек обидел самого Деда Мороза. Было это еще в конце декабря.

Как признался милиционерам обидчик сказочного персонажа, он разозлился на артиста в костюме Деда Мороза за то, что тот подошел к нему на танцполе и пытался вручить подарок. Вспышку агрессии молодой человек объяснил чрезмерным употреблением алкоголя. От удара рукой в голову Дед Мороз получил травмы, в том числе скол керамической части коронок двух зубов.

Обвиняемый возместил потерпевшему ущерб, и тот попросил, чтобы обидчика не судили. Но прокурор решил довести дело до конца, ведь молодого человека уже больше 20 раз наказывали за административные правонарушения, «в том числе против общественных порядка и нравственности», сообщает служба информации прокуратуры Минска.