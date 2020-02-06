КП Беларусь
Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском
Парню потребовалась экстренная медпомощь, но его жизнь вне опасности
Солдат-срочник получил травмуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В воинской части в Минской области военнослужащий срочной службы, ефрейтор, получил тупую травму живота во время занятий. Это произошло в то время, когда солдат проводит жесткую сцепку автомобилей.
Парень, старший слесарь ремонтного взвода, госпитализирован, однако его жизнь вне опасности.
- Состояние стабильное, он находится в сознании, - цитирует Министерство обороны belta.by. В сообщении говорится, что повреждений внутренних органов и скелета у парня не нашли.
В Минобороны отметили, что солдат был травмирован из-за нарушения техники безопасности.