Солдат-срочник получил травму во время занятий под Минском

Парню потребовалась экстренная медпомощь, но его жизнь вне опасности

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В воинской части в Минской области военнослужащий срочной службы, ефрейтор, получил тупую травму живота во время занятий. Это произошло в то время, когда солдат проводит жесткую сцепку автомобилей.

Парень, старший слесарь ремонтного взвода, госпитализирован, однако его жизнь вне опасности.

- Состояние стабильное, он находится в сознании, - цитирует Министерство обороны belta.by. В сообщении говорится, что повреждений внутренних органов и скелета у парня не нашли.

В Минобороны отметили, что солдат был травмирован из-за нарушения техники безопасности.