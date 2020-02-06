2020-02-06T16:39:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ

В январе страна получила всего 500 тыс. тонн нефти
Павел МИЦКЕВИЧ
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В январе Беларусь получила из РФ 500 тыс. тонн нефтиВ январе Беларусь получила из РФ 500 тыс. тонн нефтиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На совещании у президента по топливно-энергетическому комплексу страны глава правительства назвал цифру в 330 млн долларов. Столько Беларусь потеряла в 2019 году из-за налогового маневра России.

При этом бюджет не досчитался 130 млн долларов, а нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке потеряли около 200 млн долларов, цитирует Сергея Румаса belta.by.

Александр Лукашенко в связи с этим заявил, что ни один белорус, ни одно предприятие «не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров». Президент напомнил, что снова возникли разногласия по энергетическим вопросам с Россией, и «это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет».

- Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине, - обратился к собравшимся Лукашенко.

Он рассказал, что в нынешнем году РФ обязалась поставлять в Беларусь по 2 млн тонн нефти ежемесячно, однако в январе страна получила лишь 500 тыс. тонн сырья.

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