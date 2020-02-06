В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра

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«Белтехосмотр» не хочет останавливаться на упрощении прохождения процедуры техосмотра автомобилей. Недавно в Беларуси отменили обязательную медсправку при прохождении техосмотра. Однако этого мало. Проверка аптечки и огнетушителя тоже не относится к оценке технического состояния машины, рассказал директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. Ведь часто они просто перекладываются из автомобиля в автомобиль.

- На техосмотре должен проверяться исключительно сам автомобиль, - цитирует Ленчевского interfax.by. По его мнению, и права для проведения процедуры не нужны. - Проверять, имеет ли право водитель находиться за рулем, - задача ГАИ.

Директор «Белтехосмотра» считает, что настала пора пересмотреть форму документа о прохождении техосмотра - предполагается, что это должен быть электронный формат. Документ могли бы отправлять автовладельцу на e-mail. В уникальном QR-коде можно было бы зашифровать диагностическую карту автомобиля со всеми данными.