Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным

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Президент Беларуси 6 февраля вылетел в Сочи, где в пятницу должен встретиться с президентом России. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, кратко говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Более широко о предстоящем визите в Россию говорил сам Александр Лукашенко 4 февраля в Добруше. Тогда он анонсировал свои новые переговоры с Владимиром Путиным, характеризуя их как «момент истины».

- Мы с ним (Путиным. - Ред.) создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос. Но если вы пообещали за 5 лет - когда «Белтрансгаз» купили - вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? - заявил тогда Лукашенко.

Напомним, накануне президент провел в Минске совещание по топливно-энергетическому комплексу, где шла речь о планах реагирования на вызовы, чтобы «сохранить мир и спокойствие в стране».

Тогда же Лукашенко сказал, что ему «хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине». Речь идет, в частности, о 330 млн долларов, которые Беларусь потеряла в 2019 году из-за налогового маневра России и недопоставок из РФ нефти >