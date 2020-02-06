В Петрикове 1,5-летняя девочка съела бабушкины таблетки и умерла

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О трагедии, которая произошла 4 февраля в Петрикове, стало известно в четверг. По неофициальной информации, в местной районной больнице умерла полуторогодовалая девочка.

Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии, диагноз, который поставили медики - «Острое медикаментозное отравление». За жизнь малышки боролись врачи, однако спасти ее не удалось - спустя два часа девочка умерла. По информации gomel.today, ребенок вытащил из сумки бабушки какой-то препарат. Девочка проглотила две бабушкины таблетки.

Косвенно смерть ребенка «КП» подтвердили в больнице, однако отказались что-либо сообщать о случившемся. В других официальных органах информацию пока не подтверждают. В причинах гибели малышки будет разбираться Следственный комитет.