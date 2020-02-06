2020-02-06T18:20:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день

Поддельный продукт "маскировали" под известные марки и хотели реализовывать в Украине
Надежда БУТОВИЧ
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Фальсифицированный клей хотели производить в подпольном цехе в Минске. Фото: pixabay.com.Фальсифицированный клей хотели производить в подпольном цехе в Минске. Фото: pixabay.com.
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На днях на территории Минска был обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированного клея. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном аккаунте в Telegram. Оперативники «накрыли» банду в момент, когда отлаживалось оборудование для заливания жидкого клея в тюбики.

– Задержание преступников происходило в ночь на 6 февраля силами подразделений БЭП ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД. На подпольном производстве было установлено (Прим.: и изъято) оборудование общей стоимостью примерно 110 тысяч рублей. Арестован и организатор незаконного «предприятия», 43-летний житель столицы, – уточнили в пресс-службе.

В подпольное производство преступники вложили немалые средства, но и получать собирались от него много. Планировалось производить не меньше чем по 10 тысяч туб с фальсификатом в день. Продавалась бы подделка потом на территории Украины под видом известных на рынке торговых марок.

Дело направлено в СК на правовую оценку. Следствие продолжается, оперативники пытаются узнать, не продавался ли данный фальсификат в Беларуси.

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Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
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