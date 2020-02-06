Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае

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Группа из Беларуси выпустила клип «Coronavirus», об этом музыканты сообщили в своем Instagram. Как ясно из названия новый музыкальный ролик ребята посвятили опасному вирусу, а видео к песне сняли во время своих гастролей в Китае.

– Мы были там, когда это случилось… Китай – мировой эпицентр коронавируса. Вдохновиться можно разными вещами. Конечно, это (Прим.: коронавирус) самое плохое и злобное, чтобы вдохновиться, но мы просто хотим выпустить это, петь вслух, – написали музыканты.

Клип и песня, подчеркивают Rostany, является их субъективным мнением на происходящее. А также «выжимкой» из того, что они видели и слышали в СМИ и на YouTobe, обсуждали с другими людьми.

– Песню Coronavirus мы написали в последний день тура группы по Китаю, который был прерван из-за тревожной ситуации в стране. При этом мы лично испытали то, что называется «отношение коммунистической партии к эпидемии». Нас задержали полицейские в тот момент, когда мы пытались снять наше дорожное видео, поскольку за пару дней до инцидента уже был принят закон, запрещающий любые съемки на улицах Китая, пока страна находится на карантине из-за пневмонии коронавируса.