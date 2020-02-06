В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше

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Система налоговых вычетов в Беларуси может быть пересмотрена, проинформировали на сайте Федерации профсоюзов. Вопрос о том, чтобы увеличить стандартный вычет подоходного налога для семей с детьми, обсуждался участниками заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.

По сравнению с 2019 годом налоговый вычет на одного ребенка или каждого иждивенца увеличился в 2020 на два рубля и достиг 34 белорусских рублей. У одиноких родителей или семей, где 2 и более детей, дети с инвалидностью, – вычет почти вдвое больше – 65 белрублей. Увеличение этой суммы преследует цель – усилить поддержку семей с детьми, и за последние два года тема поднималась дважды.

– Данное предложение содержится в Генсоглашении правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов (Прим.: на 2019 − 2021 годы). В 2019 году Минэкономики рассматривало возможность увеличить налоговый вычет до бюджета прожиточного минимума, но по подсчетам общая сумма стала бы неподъемной для бюджета страны. На январь 2019 года на налоговые вычеты претендовали свыше 3,6 миллионов человек. Если бы вычет прировняли к БПМ потери бюджета составили бы более 1,315 миллиарда рубля – в шесть раз больше, чем на данный момент, – объяснила замминистра по налогам и сборам Элла Селецкая

В Министерстве по налогам и сборам решили за 2020 год проверить насколько эффективны все существующие в Беларуси налоговые послабления? В дальнейшем речь идет о внедрении адресной соцподдержки, включающей и налоговые вычеты тоже.