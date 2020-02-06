2020-02-06T19:31:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше

В Федерации профсоюзов считают, что поддержка должна быть больше 34 рублей
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Налоговые вычеты планируют увеличить, а соцподдержку сделать более адресной.Налоговые вычеты планируют увеличить, а соцподдержку сделать более адресной.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Система налоговых вычетов в Беларуси может быть пересмотрена, проинформировали на сайте Федерации профсоюзов. Вопрос о том, чтобы увеличить стандартный вычет подоходного налога для семей с детьми, обсуждался участниками заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.

По сравнению с 2019 годом налоговый вычет на одного ребенка или каждого иждивенца увеличился в 2020 на два рубля и достиг 34 белорусских рублей. У одиноких родителей или семей, где 2 и более детей, дети с инвалидностью, – вычет почти вдвое больше – 65 белрублей. Увеличение этой суммы преследует цель – усилить поддержку семей с детьми, и за последние два года тема поднималась дважды.

– Данное предложение содержится в Генсоглашении правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов (Прим.: на 2019 − 2021 годы). В 2019 году Минэкономики рассматривало возможность увеличить налоговый вычет до бюджета прожиточного минимума, но по подсчетам общая сумма стала бы неподъемной для бюджета страны. На январь 2019 года на налоговые вычеты претендовали свыше 3,6 миллионов человек. Если бы вычет прировняли к БПМ потери бюджета составили бы более 1,315 миллиарда рубля – в шесть раз больше, чем на данный момент, – объяснила замминистра по налогам и сборам Элла Селецкая

В Министерстве по налогам и сборам решили за 2020 год проверить насколько эффективны все существующие в Беларуси налоговые послабления? В дальнейшем речь идет о внедрении адресной соцподдержки, включающей и налоговые вычеты тоже.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: налоговые вычеты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области
«Обезвредили на месте – везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты
«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку
Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове годовалая девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ