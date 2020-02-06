2020-02-06T20:04:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет

Про обыске у жителя Брестчины нашли целый арсенал
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Ручка-пистолет из "бондианы" существует в реальной жизни. Фотоиллюстрация: Adme.Ручка-пистолет из "бондианы" существует в реальной жизни. Фотоиллюстрация: Adme.
Изменить размер текста:

О необычном задержании проинформировала пресс-служба Следственного Комитета в официальном Instagram. Как сообщили правоохранители, на днях у жителя Лунинца был изъят целый арсенал оружия, среди которого и… стреляющая ручка.

Всего дома у 48-летнего мужчины были найдены несколько единиц охолощенного оружия (Прим.: предназначенного для имитации выстрела), приспособленного к стрельбе, и многочисленные боеприпасы к нему.

Вот эту стреляющую ручку изъяли у лунинчанина. Фото: СК.

Вот эту стреляющую ручку изъяли у лунинчанина. Фото: СК.

– Все обнаруженные предметы были изъяты, а против фигуранта возбудили уголовное дело по обвинению в незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Гражданам стоит помнить, что за добровольную сдачу оружия и боеприпасов они освобождаются от уголовной и административной ответственности, – уточнили в СК.

«Комсомолка» ранее рассказывала о еще одном необычном «боевике», которого поймали на Гродненщине. Мужчина занимался незаконной охотой, вооружившись самодельными ружьем и пистолетом, пули к ним он тоже отливал дома.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области
«Обезвредили на месте – везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты
«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку
Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове годовалая девочка съела бабушкины таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ