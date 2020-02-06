«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку

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Брестские таможенники задержали нарушительницу с крупным грузом, спрятанным в необычном тайнике. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

На контрабанде попалась 49-летняя жительница Барановичей. Женщина возвращалась из очередной поездки в Польшу и… попалась с поличным.

– В топливном баке личной легковой «Ауди» горожанка спрятала 44 кило мясных изделий, готовых к употреблению, а также 17 упаковок с кассетами для бритв, – пояснили в ГТК.

В пункте пропуска нарушительница проехала в «зеленый» коридор и предъявила только продукты лежащие в салоне, соответствующие нормам провоза. «Коммерческая» партия была в укромном месте, которое, думала женщина, не обнаружат таможенники.

– Против фигурантки начали административный процесс, ее авто изъяли до суда. К слову, женщина за последнее время ездила в Польшу многократно, – добавили в комитете.