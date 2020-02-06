Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты

Мужчины "добыли" 5 тысяч рублей с бывшего мужа, но сожительнице отдавать деньги не собирались. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Интересно, что у бывшей супруги к мужчине претензий-то и не было

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Инцидент произошел сразу после Нового года в Шумилинском районе, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Днем первого января в Новополоцке 42-летний сожитель женщины с 38-летним другом обсуждали семейную «ситуацию» сожительницы. Мол, с мужем разошлась, ребенка забрала, а он, гад такой, алименты не платит! Выпившие товарищи решили расквитаться с обидчиком «дамы сердца». Они отправились в деревню к экс-супругу сожительницы и избили его, требуя денег на содержание его ребенка.

– Испуганный сельчанин все-таки не растерялся, он сказал «мстителям», что деньги на карточке и надо идти к банкомату. Там мужчина попытался заблокировать "пластик", несколько раз ввел неверный пин-код, за что снова был сильно избит. После очередных побоев повел нападавших домой, где вручил им 5 тысяч российских рублей, – пояснили в пресс-службе.

Выбитые алименты мужчина вручил сожительнице, но сказал, чтобы она, когда обменяет на белорусские, отдала ему все до копейки! Тем временем избитый бывший муж пошел в милицию с заявлением.

Против истязателей возбуждено уголовное дело.