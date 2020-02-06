2020-02-06T21:43:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обезвредили на месте – везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу

Еще одну авиабомбу во время реставрации нашли в Брестской крепости
Надежда БУТОВИЧ
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Авиабомба лежала в лесу в 6 километрах от деревни. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Авиабомба лежала в лесу в 6 километрах от деревни. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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На территории Лельчицкого района в среду, 5 февраля, был найден боеприпас – штурмовая авиационная бомба. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

К правоохранителям позвонили сотрудники Туровской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Инспекторы проводили плановый рейд в лесном массиве и случайно наткнулись на снаряд. Штурмовая авиабомба много лет пролежала всего в 6 километрах от деревни Буда-Сифиевки.

– Прибывшие на место опасной находки саперы в/ч 5525 выяснили, что найденный боеприпас – авиабомба Ш-М-250 со взрывателем времен СССР. Бомба представляла огромную опасность, транспортировать ее было нельзя, поэтому было принято решение обезвредить на месте, – пояснили в УВД.

В Брестской крепости продолжают находить снаряды времен ВОВ. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В Брестской крепости продолжают находить снаряды времен ВОВ. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Похожий случай произошел в тот же день, 5 февраля, в западной части Беларуси. В Брестской крепости, где сейчас проводятся реставрационные работы и в течение последних 6 месяцев стали регулярными взрывоопасные находки, вновь наткнулись на «эхо войны».

– Рядом с северными воротами рабочие обнаружили советскую 15-килограммовую осколочную авиабомбу времен ВОВ. Снаряд был извлечен и уничтожен военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, – прокомментировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

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