«Обезвредили на месте – везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
На территории Лельчицкого района в среду, 5 февраля, был найден боеприпас – штурмовая авиационная бомба. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
К правоохранителям позвонили сотрудники Туровской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Инспекторы проводили плановый рейд в лесном массиве и случайно наткнулись на снаряд. Штурмовая авиабомба много лет пролежала всего в 6 километрах от деревни Буда-Сифиевки.
– Прибывшие на место опасной находки саперы в/ч 5525 выяснили, что найденный боеприпас – авиабомба Ш-М-250 со взрывателем времен СССР. Бомба представляла огромную опасность, транспортировать ее было нельзя, поэтому было принято решение обезвредить на месте, – пояснили в УВД.
В Брестской крепости продолжают находить снаряды времен ВОВ. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Похожий случай произошел в тот же день, 5 февраля, в западной части Беларуси. В Брестской крепости, где сейчас проводятся реставрационные работы и в течение последних 6 месяцев стали регулярными взрывоопасные находки, вновь наткнулись на «эхо войны».
– Рядом с северными воротами рабочие обнаружили советскую 15-килограммовую осколочную авиабомбу времен ВОВ. Снаряд был извлечен и уничтожен военнослужащими саперно-пиротехнической группы в/ч 5526, – прокомментировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»